В трех шкафах 2640 нет. В первом и во втором шкафах вместе 1720 книг, во втором и третье?? 1810 книг. Сколько книг в каждом шкафу
Математика
В трех шкафах 2640 нет. В первом и во втором шкафах вместе 1720 книг, во втором и третье?? 1810 книг. Сколько книг в каждом шкафу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2640-1810=830 книг - в первом шкафу 2640-1720=920 книг - в третьем шкафу 2640-(830+920)=890 книг - во втором шкафу.
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