В трех шкафах 2640 нет. В первом и во втором шкафах вместе 1720 книг, во втором и третье?? 1810 книг. Сколько книг в каждом шкафу

Математика

В трех шкафах 2640 нет. В первом и во втором шкафах вместе 1720 книг, во втором и третье?? 1810 книг. Сколько книг в каждом шкафу

Автор: Гость