График функции y=cos(x- п)
Математика
График функции y=cos(x- п)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(x-π)= cos(π-x)= -cosx. график симметричен графику косинуса относительно оси ох. На рисунке - красного цвета.
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