График функции y=cos(x- п)

Математика
График функции y=cos(x- п)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(x-π)= cos(π-x)= -cosx. график симметричен графику косинуса относительно оси ох. На рисунке - красного цвета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь это...
Ответить
Окружающий мир
Какие охраняемые растения есть в московской области
Ответить
Математика
Одна господиня посадила4 однаковi грядки полуниць, по 136 кущiв на кожнiй ,а iнша поса??ила на 180 кущiв бiльше. скiльки кущiв полуниць посадила др...
Ответить
Математика
Если единица отрезка равна 30 метрам, то за сколько метров прибегут на встречу ребенок каторый бежит 3м/с, а сабака 5 м/с .
Ответить
Русский язык
Помогите найти сочинение ремейк на любое произведение русской литературы!!!
Ответить