Одна господиня посадила4 однаковi грядки полуниць, по 136 кущiв на кожнiй ,а iнша поса??ила на 180 кущiв бiльше. скiльки кущiв полуниць посадила друга господиня?
Математика
Одна господиня посадила4 однаковi грядки полуниць, по 136 кущiв на кожнiй ,а iнша поса??ила на 180 кущiв бiльше. скiльки кущiв полуниць посадила друга господиня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*136=544 (кущ) -посадила всього перша господиня; 544+180=724 (кущ). Відповідь: друга господиня посадила 724 куща полуниці.
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