Одна господиня посадила4 однаковi грядки полуниць, по 136 кущiв на кожнiй ,а iнша поса??ила на 180 кущiв бiльше. скiльки кущiв полуниць посадила друга господиня?

Математика

Одна господиня посадила4 однаковi грядки полуниць, по 136 кущiв на кожнiй ,а iнша поса??ила на 180 кущiв бiльше. скiльки кущiв полуниць посадила друга господиня?

Автор: Гость