Пожалуйста заранье спасибо составьте 10любых вопросов на англиском

Английский язык
Пожалуйста заранье спасибо составьте 10любых вопросов на англиском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you like watch TV?  Can he swim  ? ? Have you got a doll? Has he got a car ? Did  she  play  ?   Does she  listen  to music?  Can she  sing ?   HAS she got a cat? have we got a book  ?  can you  run?
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