Пожалуйста заранье спасибо составьте 10любых вопросов на англиском
Английский язык
Пожалуйста заранье спасибо составьте 10любых вопросов на англиском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you like watch TV? Can he swim ? ? Have you got a doll? Has he got a car ? Did she play ? Does she listen to music? Can she sing ? HAS she got a cat? have we got a book ? can you run?
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