K+H2O Напишите пожалуйста цепочку превращений
Химия
K+H2O Напишите пожалуйста цепочку превращений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2К+2Н2О = 2КОН+Н2 реакция замещения
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