Одна из основ трапеции равна 7 см, а средняя линия - 11 см. Найдите вторую основу трапеции
Геометрия
Одна из основ трапеции равна 7 см, а средняя линия - 11 см. Найдите вторую основу трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе основание =15.
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