Стихотворение про флаг Азербайджана.Прошу ребят помогите найдите мне такое стихотворение на русском языке....даю 25баллов
Литература
Стихотворение про флаг Азербайджана.Прошу ребят помогите найдите мне такое стихотворение на русском языке....даю 25баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азербайджан страна огней Страна игидов и друзей Страна распахнутых дверей Страна Бабека, Короглы, Страна Новруза и весны Твоих красавиц всяк искал, Кто хоть раз народ твой повидал Стремились все к твоей земле, К необыкновенной чистоте. Где звон ручей ласкает слух Озер твоих бездонных звук, Где с гор твоих поет, мугам От сердца молодой чабан Тебя старались покорить, Твои тела они терзали. Но дух твой тронуть не могли. Пока игид с огнем в челе, Пока с ребенком мать в руке, Пока народ твой на земле Твой дух держат они в себе Жить будешь вечно ты Азербайджан
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