Стихотворение про флаг Азербайджана.Прошу ребят помогите найдите мне такое стихотворение на русском языке....даю 25баллов

Гость: Гость:

Азербайджан страна огней Страна игидов и друзей Страна распахнутых дверей Страна Бабека, Короглы, Страна Новруза и весны Твоих красавиц всяк искал, Кто хоть раз народ твой повидал Стремились все к твоей земле, К необыкновенной чистоте. Где звон ручей ласкает слух Озер твоих бездонных звук, Где с гор твоих поет, мугам От сердца молодой чабан Тебя старались покорить, Твои тела они терзали. Но дух твой тронуть не могли. Пока игид с огнем в челе, Пока с ребенком мать в руке, Пока народ твой на земле Твой дух держат они в себе Жить будешь вечно ты Азербайджан