Які прийоми ти можеш використовувати для того,щоб легше зберігати у своїй памяті ??омери телефонів,дні народження друзів та інші важливі відомості?

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Які прийоми ти можеш використовувати для того,щоб легше зберігати у своїй памяті ??омери телефонів,дні народження друзів та інші важливі відомості?

Автор: Гость