Які прийоми ти можеш використовувати для того,щоб легше зберігати у своїй памяті ??омери телефонів,дні народження друзів та інші важливі відомості?

Информатика
Які прийоми ти можеш використовувати для того,щоб легше зберігати у своїй памяті ??омери телефонів,дні народження друзів та інші важливі відомості?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб запам'ятати різні речі треба знайти з ними якусь асоціацію
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