Прямоугольник разбит на прямоугольники,периметры двух из них указаны на рисунке 20м и40м найти периметр большого прямоугольника с решением и с рисунком и показать какие цифры туда вписывать с рисунком

Математика

Прямоугольник разбит на прямоугольники,периметры двух из них указаны на рисунке 20м и40м найти периметр большого прямоугольника с решением и с рисунком и показать какие цифры туда вписывать с рисунком

Автор: Гость