Прямоугольник разбит на прямоугольники,периметры двух из них указаны на рисунке 20м и40м найти периметр большого прямоугольника с решением и с рисунком и показать какие цифры туда вписывать с рисунком
Математика
Прямоугольник разбит на прямоугольники,периметры двух из них указаны на рисунке 20м и40м найти периметр большого прямоугольника с решением и с рисунком и показать какие цифры туда вписывать с рисунком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20умнож40 как-то так ты это имел в веду 800
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Литература