По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.

Математика
По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Турист прошёл за день 5000 м, сколько ему осталось пройти, если всего надо пройти 9207 9207-5000=4207 ответ 4207
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