Упр 280,помогите подалуйста

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Упр 280,помогите подалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безжалісний,обласний,учасник,свиснути,хвастливий,шелеснути,чесний,шістнадцять,контрастний,очисний,тижневий,щасливий,кістлявий,проїзний,вісник,зап*ястний,улесливий,захисник,корисливий
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