До поданих слів доберіть усі можливі синоніми, запишіть їх, утворивши синонімічні ряди. віз, звичайний, нагорода.

Українська мова
До поданих слів доберіть усі можливі синоніми, запишіть їх, утворивши синонімічні ряди. віз, звичайний, нагорода.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайний - простий,звичний;нагорода - нагорода - подяка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 29 2х, 3х, 4х комнатных квартир, всего 90 комнат. 4х комнатных на 2 меньше чем 3х комнатных. Сколько в доме 2х, 3х, 4х комнатных квартир?
Ответить
Русский язык
Раскройте значение фразеологизма с пустыми руками?
Ответить
Геометрия
Одна из основ трапеции равна 7 см, а средняя линия - 11 см. Найдите вторую основу трапеции
Ответить
Математика
График функции y=sin(x+ п/4)+3
Ответить
Литература
сказка о мёртвой царевны и о семи богатырях.вопрос:похожа ли новая царевна на первую и что вы можете сказать о ней?
Ответить