До поданих слів доберіть усі можливі синоніми, запишіть їх, утворивши синонімічні ряди. віз, звичайний, нагорода.
Українська мова
До поданих слів доберіть усі можливі синоніми, запишіть їх, утворивши синонімічні ряди. віз, звичайний, нагорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайний - простий,звичний;нагорода - нагорода - подяка.
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