Раскройте значение фразеологизма с пустыми руками

Русский язык
Раскройте значение фразеологизма с пустыми руками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С пустыми руками —  ничего не получив, не достав, ничего не имея при себе.
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