Раскройте значение фразеологизма с пустыми руками
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Раскройте значение фразеологизма с пустыми руками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С пустыми руками — ничего не получив, не достав, ничего не имея при себе.
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