Грамматически правильно ли написано I often wear jeans.I don't wear jeans now.It often rains in autumr.I do not learn English every day.I teach English at the moment.

Английский язык

Грамматически правильно ли написано I often wear jeans.I don't wear jeans now.It often rains in autumr.I do not learn English every day.I teach English at the moment.

Автор: Гость