Грамматически правильно ли написано I often wear jeans.I don't wear jeans now.It often rains in autumr.I do not learn English every day.I teach English at the moment.

Английский язык
Грамматически правильно ли написано I often wear jeans.I don't wear jeans now.It often rains in autumr.I do not learn English every day.I teach English at the moment.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все написано правильно , только слово autmr правильно писать Autumn (Осень)
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