Грамматические основы пожалуйста выделите,прошу Самолет пробежав метров десят?? замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра

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Грамматические основы пожалуйста выделите,прошу Самолет пробежав метров десят?? замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра

Автор: Гость