Грамматические основы пожалуйста выделите,прошу Самолет пробежав метров десят?? замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра
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Грамматические основы пожалуйста выделите,прошу Самолет пробежав метров десят?? замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра
Ответ(ы):
Гость:
Самолет-подлежащие,пробежав-сказуемое и замет-подлежащие.Рассуждал так:Самолет(кто?что?)-подлежащие 100%,Пробежав(что сделал?)не уверен:)-сказуемое,замер(что сделал?)-сказуемое.Вроде правильно)
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