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Решите неравенство 2,5+3/8хlt;х
Математика
Решите неравенство 2,5+3/8хlt;х
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Гость:
)2,5+3/8х>х. -5/8×>2,5. ×<-4
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