Просклоняйте ата,әже,әке пожалуйста
Қазақ тiлi
Просклоняйте ата,әже,әке пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Ата атаның атаға атаны атада атадан атамен әже әженің әжеге әжені әжеде әжеден әжемен әке әкенің әкеге әкені әкеде әкеден әкемен
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