Просклоняйте ата,әже,әке пожалуйста

Қазақ тiлi
Просклоняйте ата,әже,әке пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ата  атаның атаға атаны  атада атадан атамен әже әженің әжеге әжені әжеде әжеден әжемен әке әкенің әкеге әкені әкеде әкеден әкемен
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