Решите пожалуйста что-нибудь из этих заданий
Алгебра
Решите пожалуйста что-нибудь из этих заданий
Ответ(ы):
Гость:
{x+3y=5 {3x+y=-1; {x=5-3y {3(5-3y)+y+1=0; {x=5-3y {15-9y+y+1=0; {x=5-3y {16-8y=0; {x=5-3y {-8y=-16; {x=5-3y {y=-16/-8; {x=5-3y {y=2; {x=5-3*2 {y=2; {x=5-6 {y=2; {x=-1 {y=2
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