Какие есть краткие прилагательные
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Какие есть краткие прилагательные
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Например: Красив, умен, прекрасна, волшебна, красива, ленив
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