Именам прилагательным из данных слово сочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное и записать его (тихая езда, тихий голос, верный друг, верный ответ,свежий хлеб,свежий ветер
Русский язык
Именам прилагательным из данных слово сочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное и записать его (тихая езда, тихий голос, верный друг, верный ответ,свежий хлеб,свежий ветер
Ответ(ы):
Гость:
Медленная езда, негромкий голос,преданный друг
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