Плиз. Второй вопрос. Срочно. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Литература
Плиз. Второй вопрос. Срочно. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
Пушкин взял "легенда об арабском звездочёте" и написал "Сказка о золотом петушке".А.М.Волков взял "Волшебник страны оз" и написал "Волшебник изумрудного города".
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