Соединить слова в грамматическую основу и составь предложение солнце туча дождь цветы ветер затих полился выглянуло надвинулась ожили
Русский язык
Соединить слова в грамматическую основу и составь предложение солнце туча дождь цветы ветер затих полился выглянуло надвинулась ожили
Ответ(ы):
Гость:
Надвинулась туча полился дождь ветер затих выглянуло солнце цветы ожили
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