Рассказ о многообразии растений в Тамбовской области
Биология
Рассказ о многообразии растений в Тамбовской области
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Гость:
Привет, вот 1Флора отличается уникальным разнообразием. На ее территории бассейнах малых и больших рек; рекреационно-эстетические функции и т. д. В этой области преобладают степные и полупустынные ландшафты, где представлено множество древесной растительности. Она выполняет некоторые функции: защита сельскохозяйственных угодий от засух, суховеев и ветровой эрозии; водоохранное и водорегулирующим назначение. Природа Волгоградской области богата и разнообразна. Для озеленения области используют деревья и кустарники. Только сосудистых растений обитает около 2500 видов. Так же, есть Красная книга Волгоградской области.
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