Say who did it in the fable. 1)Who met a hungry wolf? 2)Who ran better than the kid? 3)Who knew that his life was going to be short? 4)Who played the pipe? 5)Who danced to the music? 6)Who drove the wolf away? 7)Who said...

Английский язык

Say who did it in the fable. 1)Who met a hungry wolf? 2)Who ran better than the kid? 3)Who knew that his life was going to be short? 4)Who played the pipe? 5)Who danced to the music? 6)Who drove the wolf away? 7)Who said he deserved it ? А ВОТ И САМА БАСНЯ Ребенок, возвращая без защиты от пастбище, преследовал Волк. Он обернулся, и сказал Волку: "я знаю, друг Волк, что я должна быть вашей добычей; но прежде чем я умру, я хотел бы попросить у тебя об одной услуге, что вы будете играть мне мелодию, в которой я может танцевать." Волк подчинился, и, пока он был трубопроводов, и малыш танцевал, гончие, услышав стук, подошел и погнались за волком. Волк, обращаясь к малышу, говорит: "Это именно то, что я заслуживаю, ибо я, кем я только мясник, не должны иметь Пайпер повернулась, чтобы порадовать вас." И ЕЩЁ ВОПРОСЫ Answer the questions. 1)Where did the kid meet the wolf ? 2)Why couldn't the kid run away ? 3)The kid said he wanted to dance, didn't he ? 4)Why did the wolf say ''yes'' to the kid ? 5)Why did some people come to that place ? 6)Did the people help the kid ? 7)The wolf knew he deserved it,didn't he ? пожалуйста напишите ответ я очень долго писал

Автор: Гость