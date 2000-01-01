Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков скорость одного велосипедиста 200м/мин а другого 300м/мин найди расстояние между посёлками если через 5 мин расстояние между велосипедистами было равн...
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков скорость одного велосипедиста 200м/мин а другого 300м/мин найди расстояние между посёлками если через 5 мин расстояние между велосипедистами было равно 2 км запиши пояснение к выполненному действию и закончи решение поясняя каждое действие
Ответ(ы):
Гость:
1) 200*5=1000(метров)-сколько проехал за 5 минут первый велосипедист 2) 3300*5=1500(метров) проехал второй велосипедист за 5 минут 3) 1000+1500=2500(метров) они проехали оба за 5 минут 4) 2000+2500=4500(метров) расстояние между поселками В 4 действии мы перевели 2км. в метры=и получили 2000метров
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