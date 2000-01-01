Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков скорость одного велосипедиста 200м/мин а другого 300м/мин найди расстояние между посёлками если через 5 мин расстояние между велосипедистами было равн...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков скорость одного велосипедиста 200м/мин а другого 300м/мин найди расстояние между посёлками если через 5 мин расстояние между велосипедистами было равно 2 км запиши пояснение к выполненному действию и закончи решение поясняя каждое действие

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