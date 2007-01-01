Интересные факты о бажове.Срочно

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Павел Петрович Бажов — дед по материнской линии политического деятеля Егора Гайдара, который в свою очередь является внуком Аркадия Гайдара и, соответственно, прадед политика Марии Гайдар. Американская писательница-фантаст Мерседес Лэки включила Хозяйку (Королеву) Медной Горы в свою книгу Fortune’s Fool (2007). Там Хозяйка — могучий дух/колдунья подземного царства, но с несколько безрассудным характером. Прототип главного героя бажовских сказов, Данила-мастер, согласно книге «Режевские сокровища», родился и вырос на уральской реке Реж, в небольшой деревне Колташи, это знаменитый горщик Данила Зверев. Мотивы сказов «Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая шкатулка» лежат в основе сюжета фильма-сказки Вадима Соколовского «Книга Мастеров».