Y=3x/x+3 + 7cosx найдите значеник производной функции в точке x =0

Математика
Y=3x/x+3 + 7cosx найдите значеник производной функции в точке x =0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Прозводная:    (3*(х+3)-3х)/(х+3)^2 -7sinx= 9/(x+3)^2 -7sinx;9/(0+3)^2-7sin0=9/9-0=1

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