Упростить выражение срочно, пожалуйста) 1)2,3 а+4,8 а-2,9 а 2)0,43 b-0.28 b-0.09 b 3)17,33 с+8,9 с+11,5 ?? 4)6 d-2.91 d+4.6 d
Математика
Упростить выражение срочно, пожалуйста) 1)2,3 а+4,8 а-2,9 а 2)0,43 b-0.28 b-0.09 b 3)17,33 с+8,9 с+11,5 ?? 4)6 d-2.91 d+4.6 d
Ответ(ы):
Гость:
1)(2,3+4,8-2,9)а=4,2а 2)(0,43-0,28-0,09)b=0,06b 3)(17,33+8,9+11,5)с=37,73с 4)(6-2,91+4,6)d=7,69d
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