Как опредилить род число и падеж имен прилагательных в предложение

Гость: Гость:

ОпредЕлить* Род имени прилагательного определяется по роду имени существительного, с которым оно связано ( трудный день - М. р. , трудная задача - Ж. р. , трудное слово - С. р. ) Единственное число - какой? какая? какое? Множественное число - какие? Чтобы определить падеж имени прилагательного, нужно: найти существительное, к которому относится прилагательное; определить падеж существительного; по падежу имени существительного определить падеж имени прилагательного.