В магазине два рулона одинаковой ткани. в одном рулоне 25м.ткани. а в другом 49м. стоимость второго рулона на 1440тг больше .чем стоимость первого. сколько тенге стоит кусок этой ткани длинной 9м
Математика
В магазине два рулона одинаковой ткани. в одном рулоне 25м.ткани. а в другом 49м. стоимость второго рулона на 1440тг больше .чем стоимость первого. сколько тенге стоит кусок этой ткани длинной 9м
Ответ(ы):
Гость:
Стоит дороже, потому, что длиннее на 1) 49 - 25 = 24 м За это заплатили 1440 тг по цене за 1 метр 2) 1440 : 24 = 60 тг/м Нам нужно 9 м такой ткани за 3) 9 м * 60 тг/м = 540 тг ОТВЕТ: Кусок в 9 м стоит 540 тг.
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