С помощью текста параграфа и сети интернет подготовьте небольшое сообщение (15-20 п??едложений) на тему "Средства защиты от комаров,мошек,слепней"и запишите его в дневник безопасности
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С помощью текста параграфа и сети интернет подготовьте небольшое сообщение (15-20 п??едложений) на тему "Средства защиты от комаров,мошек,слепней"и запишите его в дневник безопасности
Ответ(ы):
Гость:
Возьми с http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_6_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B...
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