С помощью текста параграфа и сети интернет подготовьте небольшое сообщение (15-20 п??едложений) на тему "Средства защиты от комаров,мошек,слепней"и запишите его в дневник безопасности

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С помощью текста параграфа и сети интернет подготовьте небольшое сообщение (15-20 п??едложений) на тему "Средства защиты от комаров,мошек,слепней"и запишите его в дневник безопасности

Автор: Гость