Какой падеж и род прилагательных ,за вольной птицей
Русский язык
Какой падеж и род прилагательных ,за вольной птицей
Ответ(ы):
Гость:
Творительный падеж, единственное число
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