Какой падеж и род прилагательных ,за вольной птицей

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Какой падеж и род прилагательных ,за вольной птицей
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Творительный падеж, единственное число
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