Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткани на 1410 р. купленный кусок Аня разрезала так, что получилось простыни длиной 2м 10см. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько тканей у неё осталось? • решить с краткой зап...

Математика

Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткани на 1410 р. купленный кусок Аня разрезала так, что получилось простыни длиной 2м 10см. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько тканей у неё осталось? • решить с краткой записью.

Автор: Гость