Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткани на 1410 р. купленный кусок Аня разрезала так, что получилось простыни длиной 2м 10см. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько тканей у неё осталось? • решить с краткой зап...
Математика
Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткани на 1410 р. купленный кусок Аня разрезала так, что получилось простыни длиной 2м 10см. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько тканей у неё осталось? • решить с краткой записью.
Ответ(ы):
Гость:
1410:94=15 м купила могла сделать 7 простыней 7*2,10=14,70 м 15-14,7= 0,3 м осталось
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