Грамматическое значение слова скорпион

Русский язык
Грамматическое значение слова скорпион
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорпион Скорпион, -а, мужской род Ядовитое паукообразное членистоногое животное.  этрил. скор-пибний, -ья, -ье. (Слово "Скорпион" может использоваться сокращённо в тексте как "С." или "с.")
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