Грамматическое значение слова скорпион
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Грамматическое значение слова скорпион
Ответ(ы):
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Скорпион Скорпион, -а, мужской род Ядовитое паукообразное членистоногое животное. этрил. скор-пибний, -ья, -ье. (Слово "Скорпион" может использоваться сокращённо в тексте как "С." или "с.")
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