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Забыла правило, помогите решить! 4*х*х+10х-6=0
Алгебра
Забыла правило, помогите решить! 4*х*х+10х-6=0
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