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Что надо сделать????
Қазақ тiлi
Что надо сделать????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корочи нада по этому оброзцу рвсказ про погоду написать
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