"Тарас Бульба"Характеристика Андеря и Тарасса

Гость: Гость:

Повесть Г. Гоголя «Тарас Бульба» была опубликована в сборнике «Миргород» в 1835 году. В ней изображена жизнь Запорожской Сечи: героическая борьба казаков против угнетателей украинского народа, неповторимый колорит быта и обычаев запорожцев. Главными героями повести являются старый полковник Тарас Бульба и его сыновья. Андрей - младший сын Тараса Бульбы. В детстве учился охотно и без напряжения. Часто верховодил в довольно опасных затеях, «и временами, с помощью находчивого ума своего, умел выкручиваться от наказания». Он, как и его старший брат, Остап, «тоже жаждал подвига, но вместе с тем душа его была доступна и для других чувств. Потребность любви вспыхнула у него остро, когда он перешел за восемнадцать лет». Учась в Киеве, он встретил польскую панночку, которую полюбил всем своим молодым горячим сердцем. Существует загадка, до сих пор никем не разгаданная, которая и сейчас не дает покоя многим: «Как же так, росли дети в одной семье, воспитывались одинаково - один на радость, второй на горе и позор?» Именно так произошло в семье полковника Тараса Бульбы. Выросли ребята сильные и здоровые, наученные, как тогда водилось. В Сечь поехали, там себя показали как хорошие казаки. А прожили недолгий свой век и погибли, как неродные… Но тема произведения требует рассказать о похожести братьев, а не об их отличиях. Начнем с того, что они похожи на своего отца. В своих сильных сыновьях он узнает самого себя - такого, каким был когда-то. Нет, они отца не осрамят. Они Днепр переплывают, всадники опытные, стрельцы из лучших, на саблях биться умеют. Все как Тарас, когда сам впервые в Сечь пришел. Хорошие казаки, у отца. Сказано же: яблочко от яблони далеко не падает. На войне тоже не осрамили старого полковника. Старший, Остап, проявил талант полководца, рассудительность атамана. Вот уже с отцом полковником наравне: шалашный атаман в Сечи то же самое, что полковник на Гетманщине. Младший - тоже хороший воин. Любит «волшебную музыку» боя и отважен до исступления. Весь в отца, который на войне ищет не выгоды, а славы. Оба сына смерти не боятся, не из пугливых. В стычке всегда врага побеждают, хотя по-разному достигают этого. Теперь необходимо указать, что похожи они на отца во всем. Остап не видел в науках смысла, поэтому и не учился в академии. «Все это невесть что!» - это же Тараса слова. А так, слава Богу, ума не набирать взаймы, всему научились. И отец все знает, только притворяется, старый черт. Похожесть на отца в Андрее проявилась в истории с панночкой. Отец дома посуду бил, опьяневший от воспоминаний и водки, а младший присягой пренебрегает, опьяневший от любви. Все они и смерть встречают одинаково, вспоминая самое дорогое. Жизнь в Запорожской Сечи увлекла Андрея, он со всей пылкостью юноши бросился в это «разгульное море» и забыл про родительский дом и панночку. Андрей был храбрым казаком, в бою он не знал страха, крушил всех и все, что попадалось под его саблю. Но младшему Бульбе было все равно с кем биться. Его зачаровывала сама музыка боя, он весь отдавался ей. Когда же под покровом ночи к запорожцам пробралась татарка, служанка красавицы-панночки, и передала просьбу молодой полячки помочь ее матери, «все прошлое, все, что было закрыто, заглушено настоящей суровой боевой жизнью, - все всплыло вместе на поверхность, потопив, в свою очередь, настоящее». Андрея снова взяли в плен его чувства. От самой мысли, что увидит ее снова, у казака сильнее билось сердце и «дрожали молодые колени». А когда оказался рядом с панночкой и «полный внеземных чувств, Андрей поцеловал эти душистые уста», ощутил то, «что один только раз в жизни дается ощутить человеку». «И погиб казак!» Ради панночки, ради своего чувства Андрей готов предать все: отца, товарищей, отчизну. Любовь к женщине он поставил превыше обязанности перед родиной. «Отчизна моя - ты!» - говорит Андрей, запорожский казак, дочери своего врага, польского воеводы. Ради польской красавицы пошел он против своих товарищей. «Охваченный пылом и жаром битвы», желая заслужи