Краткий рассказ про писателя платонова

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Родился Андрей Климентов в Воронеже в рабочей семье. Образование в биографии Платонова было получено вначале в церковноприходской школе. После ее окончания стал учиться в училище. Из-за трудного материального положения в семье рано начал работать.Писать стал во время гражданской войны, поскольку работал военным корреспондентом. За этим последовала активная творческая деятельность. Тогда в своей биографии Андрей Платонович Платонов проявил себя как талантливый писатель (публицист, поэт) и критик.