На рисунке изображен график изменения атмосферного давления в городе Энске за тр?? дня. По горизантали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значения ат...
Математика
На рисунке изображен график изменения атмосферного давления в городе Энске за тр?? дня. По горизантали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значения атмосферного давления во вторник в 6 часов утра. Ответ дайте в мм рт.ст.
Ответ(ы):
Гость:
В шесть часов 758 должнло быть так
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