На рисунке изображен график изменения атмосферного давления в городе Энске за тр?? дня. По горизантали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значения ат...

Математика

На рисунке изображен график изменения атмосферного давления в городе Энске за тр?? дня. По горизантали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значения атмосферного давления во вторник в 6 часов утра. Ответ дайте в мм рт.ст.

Автор: Гость