С поля собрали 1253 кг картофеля.Хватит ли 39 мешков вместительностью по 30 кг каждый,??тобы разложить в них собранный картофель? Просто напишите да или нет

Математика

С поля собрали 1253 кг картофеля.Хватит ли 39 мешков вместительностью по 30 кг каждый,??тобы разложить в них собранный картофель? Просто напишите да или нет

Автор: Гость