С поля собрали 1253 кг картофеля.Хватит ли 39 мешков вместительностью по 30 кг каждый,??тобы разложить в них собранный картофель? Просто напишите да или нет
Математика
С поля собрали 1253 кг картофеля.Хватит ли 39 мешков вместительностью по 30 кг каждый,??тобы разложить в них собранный картофель? Просто напишите да или нет
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: не хватит. Нет.
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