Помогите пожалуйста в 3 корзинах 56кг. яблок . Во 2 корзине на 12 кг. больше, чем в 1 , а в 3 в раза больше , чем в 1. Сколько кг яблок в каждой козине.
Алгебра
Помогите пожалуйста в 3 корзинах 56кг. яблок . Во 2 корзине на 12 кг. больше, чем в 1 , а в 3 в раза больше , чем в 1. Сколько кг яблок в каждой козине.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть x яблок в первой корзине, тогда x+12 яблок во второй корзине тут кароче x умножаешь на то во сколько раз больше в третьей просто у тебя в вопросе не написано. По условию сказано что всего яблок 56 Можем составить уравнение. х+х+12+х умножаешь на то во сколько раз больше в третьей просто у тебя в вопросе не написано.= 56 и решаешь)
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