Напишите фамилию человека, с которым ассоциируется термин ЖАНДАРМЕРИЯ! Заранее с??асибо!!!
История
Напишите фамилию человека, с которым ассоциируется термин ЖАНДАРМЕРИЯ! Заранее с??асибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Фамилия : Бенкендорф. Корпус жандармов под его руководством.
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