Напишите фамилию человека, с которым ассоциируется термин ЖАНДАРМЕРИЯ! Заранее с??асибо!!!

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Напишите фамилию человека, с которым ассоциируется термин ЖАНДАРМЕРИЯ! Заранее с??асибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фамилия : Бенкендорф. Корпус жандармов под его руководством. 
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