2. Мороженое содержит 2 части воды, 5 частей сливок и 3 части сахара. Сколько надо воды, сливок и сахара, чтобы приготовить 1 кг мороженого?

Математика

2. Мороженое содержит 2 части воды, 5 частей сливок и 3 части сахара. Сколько надо воды, сливок и сахара, чтобы приготовить 1 кг мороженого?

Автор: Гость