2. Мороженое содержит 2 части воды, 5 частей сливок и 3 части сахара. Сколько надо воды, сливок и сахара, чтобы приготовить 1 кг мороженого?
Математика
2. Мороженое содержит 2 части воды, 5 частей сливок и 3 части сахара. Сколько надо воды, сливок и сахара, чтобы приготовить 1 кг мороженого?
Ответ(ы):
Гость:
200 гр воды, 500 гр сливок, 300 гр сахара.вроде так (1000 гр : 10 частей= 100 гр)
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