Кто из животных самый умный(и рыбы щитаются)!
Биология
Кто из животных самый умный(и рыбы щитаются)!
Ответ(ы):
Гость:
Если обезьяны были похожи на людей, то значит - это шимпанзе!
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