срочно помогите пожалуйста Данным глаголам выписать словосочетания прилагательное плюс существительное в дательном падеже выделить окончание прилагательных. Подъехали к. Подошли к помогал готовились к одним из словосочетаний ...

Гость: Гость:

Словосочетания: Подъехали к офисному центру; Подошли к молодому человеку; Помогал готовиться к контрольной работе. Предложение: Мы подъехали к большому красивому офисному центру, достроенному на той неделе.(повеств.,невоскл.,простое,двусост.,распр., осложнено ПО) мы - мест. и подлежащее подъехали - гл. и сказуемое к - предлог (подчеркнуть как дополнение) большому - прил. и определение красивому - прил. и определение офисному - прил. и определение (к) центру - сущ.,д.п и допонение достроенному - прич. (причастие) и определение на - предлог (подчеркнуть как дополнение) той - мест. и определение неделе - сущ., п.п и дополнение достроенному на той неделе - ПО (причастный оборот, подчеркивается ,как и определение, волнистой линией)