В семье 2 отца,2 сына,дед и внук .Отцам вместе 80 лет,сынам 40,деду и внуку 60.Сколько ле?? всем мужчинам вместе?

Математика

В семье 2 отца,2 сына,дед и внук .Отцам вместе 80 лет,сынам 40,деду и внуку 60.Сколько ле?? всем мужчинам вместе?

Автор: Гость