В семье 2 отца,2 сына,дед и внук .Отцам вместе 80 лет,сынам 40,деду и внуку 60.Сколько ле?? всем мужчинам вместе?
Математика
В семье 2 отца,2 сына,дед и внук .Отцам вместе 80 лет,сынам 40,деду и внуку 60.Сколько ле?? всем мужчинам вместе?
Ответ(ы):
Гость:
80+40+60=180 лет всем вместе
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