Границы схождения и расхождения литосферных плит

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Столкновение литосферных плит называется тектоникой плит.Литосферные плиты бывают материковые и океанические, которые при взаимодействии надвигаются одна на другую. Из-за меньшей толщины край океанической плиты как бы «ныряет» под край континентальной. При этом образуются горы, глубоководные желоба, островные дуги. В зоне столкновения литосферных плит одна из них погружается под другую. Край погружающейся плиты начинает плавиться в недрах. В результате образуется глубоководный желоб и островная вулканическая дуга. Границы литосферных плит в местах их расхождения и в местах столкновения – это активные участки литосферы, к которым приурочено большинство действующих вулканов и где часто происходят землетрясения. Эти участки образуют сейсмические пояса Земли, протянувшиеся на тысячи километров.