. Гражданская война в России (1918 – 1920 гг.): причины, основные этапы и последствия.

История
. Гражданская война в России (1918 – 1920 гг.): причины, основные этапы и последствия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины  -октябрьский переворот и взятие власти большевиками -соц.эконом и антирелигиозн пол-ка сов.власти -Западные державы не согласны с приходом к власти большев.и заинтересованы в ослаблении Рос Основные этапы 1 этап - окт1917-май18 - очаговый 2 этап - июнь 1918- июль1919 - ожесточенная борьба красных и белых  3 этап - июль 19-ноябрь19 - разгром белых 4 этап - дек 20-22 - заверш.ликвидации гражд.войны на Дальн.Вост,Ср Азии и Закавказье. Итоги: -победа красных -поддержка рабочих и бедн крест-ва -решение актуальных вопросов(агр.,нац,раб,о войне и мире) -масштабная война -экономическая разруха,эмиграция -раскол в обществе не исчез (Это если смотреть только по пунктам,которые вы назвали.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти наибольшее и наименьшее значение на отрезке -5х^2 - 50x - 2 [-6;-1]
Ответить
История
Вопрос 8 на фото. Срочно!!!!
Ответить
Математика
За книгу заплатили 120 рублей. И ещё 1/3 стоимости книги. Сколько стоит книга?
Ответить
Русский язык
Антоним к слову фонарь
Ответить
Математика
Как решыть этот прымер 5м2дм=... дм
Ответить