. Гражданская война в России (1918 – 1920 гг.): причины, основные этапы и последствия.

Гость: Гость:

Причины -октябрьский переворот и взятие власти большевиками -соц.эконом и антирелигиозн пол-ка сов.власти -Западные державы не согласны с приходом к власти большев.и заинтересованы в ослаблении Рос Основные этапы 1 этап - окт1917-май18 - очаговый 2 этап - июнь 1918- июль1919 - ожесточенная борьба красных и белых 3 этап - июль 19-ноябрь19 - разгром белых 4 этап - дек 20-22 - заверш.ликвидации гражд.войны на Дальн.Вост,Ср Азии и Закавказье. Итоги: -победа красных -поддержка рабочих и бедн крест-ва -решение актуальных вопросов(агр.,нац,раб,о войне и мире) -масштабная война -экономическая разруха,эмиграция -раскол в обществе не исчез (Это если смотреть только по пунктам,которые вы назвали.)