Вопрос 8 на фото. Срочно!!!!

История
Вопрос 8 на фото. Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Византийская империя.  Возможно, крестовые походы действительно отсрочили турецкое завоевание Византии, однако они не смогли предотвратить падение Константинополя в 1453. Византийская империя длительное время находилась в состоянии упадка. Ее окончательная гибель означала появление турок на европейской политической сцене. Разорение Константинополя крестоносцами в 1204 и венецианская торговая монополия нанесли империи смертельный удар, от которого она не смогла оправиться даже после своего возрождения в 1261.
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