Найди ошибки а)18ц4кгlt;184кг в)6т8кгlt;6800кг с)4дм2смlt;420см д)5мин20сgt;240с
Математика
Найди ошибки а)18ц4кгlt;184кг в)6т8кгlt;6800кг с)4дм2смlt;420см д)5мин20сgt;240с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)18ц4кг=18ц4кг b)6т8кг <6 800 кг c)4дм2см<40 см d)5мин20с>240c P.S. Я так поняла задание у тебя решено. Просто надо проверить?))
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